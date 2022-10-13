UAEA Başkanı Grossi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde güvenli bölge oluşturulması için iyi ilerleme kaydettik"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafında güvenli bölge oluşturulması için Rus ve Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydettiklerine inandığını söyledi.

Grossi, 11 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'ta yaptığı görüşmenin ardından tekrar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından Grossi, kaldığı otelden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya ve Ukrayna'daki temaslarında Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafında güvenli bölge oluşturulmasını ele aldıklarını belirten Grossi, "Çalışmalar devam ediyor ve iyi bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de 6 Ekim'de bir araya geldiğini anımsatan Grossi, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça önem arz ettiğini dile getirdi.

Grossi, Putin ile görüşmesinde UAEA'nın Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ilhak etmesini tanımadığını ve nükleer santralde durumun oldukça kırılgan olduğunu dile getirdiğini, Rusya Devlet Başkanı'nın ise UAEA ile çalışmaya hazır olduğu mesajını verdiğini kaydetti.

Santralin çevresindeki güvenlik durumuna da değinen Grossi, "Bombardımanlar durmalı. Acil olarak nükleer tesisin korunmasına ihtiyaç var. Nükleer bir tesisin askeri hedef olamayacağının onaylanması şart." diye konuştu.

Grossi, santralin herhangi bir bölgeye saldırı için kullanılmaması ve nükleer tesisi hedef alan herhangi bir saldırının düzenlenmemesi için çalıştıklarını anlattı.

Santralde UAEA'dan 4 uzmanın bulunduğunu belirten Grossi, bu ekibin sınırlama olmadan çalışmalarına devam ettiğini, herhangi bir engellemeyi de asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Grossi, "Nükleer santralinin kontrolü Ukrayna'nın elinde olmalı. Çünkü burası Ukrayna'ya ait nükleer santral. Fakat şu da bir gerçek ki bu nükleer santral aylardır işgal altında. Hem ona (Putin) hem de Rus hükümetine UAEA'nın ilhakı tanımayacağını söyledim." ifadesini kullandı.