UASTED Başkanı Kanpolat'tan AA'ya ziyaret

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kanpolat, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Antalya Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ajansın başarılı çalışmalar yaptığını belirten Kanpolat, "Sağlık turizminde dünyada yılda bir milyon kişi tedavi amacıyla seyahat ediyor. 150 milyar doları aşan bir rakamın dolaştığı bir sektör. Hindistan, Amerika, Almanya, İsrail, Tayland başlıca ülkeler. Türkiye son zamanda hızla bu pastadan pay almaya başladı. Türkiye çok avantajlı coğrafi konuma sahip." diye konuştu.

Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminde 160 ülkeye üç, dört saatlik uçuş mesafesinde olduğunu, sağlık altyapısıyla dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AA Bölge Müdürü Yıldırım da ajansın gerek Türkiye'de gerekse dünyanın bir çok noktasındaki önemli çalışmalar yaptığını söyledi.