Son Dakika Haberleri: Uber 2019'un ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar açıkladı
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Uber 2019'un ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar açıkladı

40 dakika önce

Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Uber 2019'un ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar açıkladı, System.String[]
Uber 2019 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar dolar zarar açıkladı.

Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23 
Kaliforniya, Uber, Ekonomi
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