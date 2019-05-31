Uber 2019'un ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar açıkladı
40 dakika önce
Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.
Uber
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23
2019 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar dolar zarar açıkladı.
Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya
merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.
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