Son Dakika Haberleri: Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı
Son Dakika Dünya Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı - Son Dakika Dünya

Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı

6 saat önce

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı, System.String[]

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.


Ulaşım şirketi çatısı altında yaşanan güvenli olmayan durumlara yönelik ilk çalışmasında Uber, cinsel saldırı ve ölüm raporu çıkardı.

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Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:43 
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