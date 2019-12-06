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Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı
6 saat önce
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ulaşım şirketi çatısı altında yaşanan güvenli olmayan durumlara yönelik ilk çalışmasında Uber, cinsel saldırı ve ölüm raporu çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:43
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