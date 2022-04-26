Uber, Avustralya'da 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Uber, Avustralya'da 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

26.04.2022 15:31
Uber, Avustralya'da 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Avustralyalı müşterilerini yanılttığını kabul eden küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından 19 milyon dolar (26 milyon Avustralya doları) para cezasına çarptırıldı.

Avustralyalı müşterilerini yanılttığını kabul eden küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından 19 milyon dolar (26 milyon Avustralya doları) para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) Uber hakkında açtığı davayı gören Avustralya Federal Mahkemesi, cep telefonlarındaki Uber uygulamasından rezervasyon yaparak seyahat etmek isteyenlerin, Aralık 2017'den Eylül 2021'e kadar yanıltıldıklarına hükmetti.

Uber'in müşterilerine karşı "ücretsiz iptal" uyarıları konusunda yanıltıcı veya aldatıcı davranışlarda bulunduğunu kabul etmesi üzerine davayı karara bağlayan Federal Mahkeme, küresel taksi şirketini 19 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Uber uygulamasından rezervasyon yapan Avustralyalıların, rezervasyonlarını iptal etmeye çalıştıklarında "Şoförünüz yolda olduğu için sizden küçük bir ücret alabilir." şeklinde uyarı mesajı aldıklarının belirleyen ACCC, bunun Avustralya Tüketici Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Avustralya yasalarına göre Uber, müşterilerinin yaptıkları rezervasyonu 5 dakikaya kadar herhangi bir ücret ödemeden iptal etme hakkına sahip.

Hatasını kabul eden ve uygulamayı iptal etme kurallarına göre yeniden düzenleyen Uber, yaptıkları rezervasyonları 5 dakika içinde iptal etmek isteyen müşterilerine "Sizden iptal ücreti alınmayacaktır." mesajını göndermeye başladı.

Taşıma mesafeleri arasındaki ücret hesaplamasında kullandığı algoritma uygulamasıyla yapılan hesaplamalarda da hatalı olduğunu kabul eden şirket, müşterilere sunduğu ücretlerin "olması gerekenden daha yüksek olduğu" için de özür diledi.

Yaptıkları hataların giderilmesinde ACCC ile iş birliği yaptıklarını ve uzmanlar tarafından dile getirilen endişelere dayanarak platformda değişiklikler yaptığını bildiren Uber, açıklamasında "Kendimiz, sektörümüz ve en önemlisi de hizmetlerimizi kullanan insanlar için çıtayı sürekli yükseltmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uber, Avustralya'da 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uber, Avustralya'da 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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