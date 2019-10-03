Uber'den kısa süreli iş ve çalışan arayanlar için yeni uygulama

Internet üzerinden ulaşım ve dağıtım hizmeti sağlayan ABD merkezli Uber, iş arayanları şirketlerle iletişime geçirerek, boş kalan mesailerin doldurulmasını sağlayan yeni bir uygulama başlattı. Uygulama sayesinde yoğun saatlerde çalışan eksiği sorunu yaşayan şirketler bu açıklarını kapatabilecek.



Uber Woks adlı uygulama şimdilik sadece ABD'nin Şikago kentinde kullanıma girdi. Uygulama sayesinde belirli bir alanda çalışmaya müsait olan kişiler bazı şirketlerde boş kalan mesailerde çalışmak için başvuruda bulunabilecek. Uygulamanın amacı, çok kısa zamanda işçi ve işverenin irtibata geçmesi.