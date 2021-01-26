Uber'e erişim engeli, mahkeme kararı ile kalktı - Son Dakika

Uber'e erişim engeli, mahkeme kararı ile kalktı

26.01.2021 10:30
Uber'e erişim engeli, mahkeme kararı ile kalktı, System.String[]

Geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak ortaya çıkan Uber erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından İstanbul'a geri döndüğünü duyurdu.

Geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak ortaya çıkan Uber erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından İstanbul'a geri döndüğünü duyurdu.

Sarı taksiler ile çalışarak devam edecek

Uber'e Erişim engeli İstinaf Mahkemesi'nin kararına uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim engelinin kalkması ile Uber, Türkiye'de tekrar erişilebilir hale geldiğini ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edeceğini açıkladı.

Türkiye'de 4,5 milyon kişi tarafından kullanıldı

Uber'in yazılı yaptığı açıklamada, "Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanılmıştır" denildi.

Açıklama yaptı

Uber Twitter üzerinden ise şöyle bir açıklama yaptı: "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrardan merhaba! #UberYeniden"

İstinaf Mahkemesi, İstanbul, Taksi, Uber, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Uber'e erişim engeli, mahkeme kararı ile kalktı - Son Dakika Magazin


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