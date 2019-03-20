Son Dakika Haberleri: Uber'e Erişimin Engellenmesi Davası Ertelendi

Uber'e Erişimin Engellenmesi Davası Ertelendi

18 dakika önce

Haber-Kamera Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN İstanbul, DHAİstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişi raporu henüz gelmediği için 3 Temmuz'a ertelendi.

Haber-Kamera Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN İstanbul, DHA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişi raporu henüz gelmediği için 3 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ile feri vekiller ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Duruşmada bir taksi sahibi olan Çiğdem Yılmaz adına avukatları da davaya feri müdahillik talebinde bulundu.

Davacı avukatlar, dosyanın bilirkişiden dönmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Davalı Uber Limited avukatları da raporun beklenmesini ve Çiğdem Yılmaz'ın talebinin reddini istedi. Mahkeme, feri müdahillik talebinde bulunan Çiğdem Yılmaz'ın müdahil olmasının hukuki bir yararı olmadığından talebin reddine karar verdi. Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi. Öte yandan, adliye önündeki meydanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşma için gelen Uberciler ve taksicileri polis ikiye ayırdı. Duruşma süresince sloganlar atan taraflar, davanın ertelendiğini öğrenince olaysız bir şekilde dağıldılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Uber, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz Khimki'yi Deviren Darüşşafaka, 6 Maç Sonra Galip Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 23:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uber'e Erişimin Engellenmesi Davası Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]