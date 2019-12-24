UBER'e tazminat davası açmaya hazırlanıyorlar - Son Dakika

İNTERNET üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e çeşitli taksi derneklerinin, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı dava sonucunda UBER'e erişim engellenmişti. UBER Mağdurları Platformu'ndan yaklaşık 1000 araç sahibi ve sürücüsü, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle UBER'e dava açmaya hazırlanıyor.

GEREKÇE GÖSTERMEDEN FAALİYETİNİ DURDURDU

UBER Mağdurları Platformu üyeleri bir araya gelerek UBER'e dava açmak için avukat tuttu. Platformun avukatlarından Samet Gülaydın, UBER'in uluslararası tanınırlığı olan bir marka olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de faaliyetlerine UBER başlamıştı fakat diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de sadece 'UBER X Large' araçları kullanıyordu. Taksiciler haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla dava açtı. UBER hiçbir gerekçe göstermeden faaliyetine son verdi. Şimdi buradaki asıl mesele; UBER Türkiye'de hizmetini vermeye başladıktan itibaren UBER araç sahipleri ve şoförlerine araç alınması, yatırım yapılması konusunda çok ciddi teşviklerde bulundu. UBER'in hiçbir haklı gerekçe göstermeden bu hizmetleri bir anda durdurması neticesinde; UBER ve hizmetlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla araç alanlar, özellikle araç sahipleri bu konuda çok ciddi zararlara uğradı. Şoförler de bu noktada bu eğitimlere tabi tutuldu, sertifikayla işe başladılar. UBER'in yapmış olduğu bu gerekçe göstermeden piyasadan çekilmesine hizmetleri durdurması noktasında oluşan zararın tazmini davamızın konusudur. Esas itibariyle biz burada sürücüler ve araç sahiplerinden menfaatlerini bir zarar geldiğinden dolayı dava açıyoruz."

YAKLAŞIK BİN KİŞİ DAVA AÇACAK

Platformun avukatlarından Alparslan Saraç da şunları söyledi:

" 'UBER Türkiye'den çekildi' gerçek anlamıyla bu doğru değil. UBER sistemini aktif bir şekilde tutuyor, fakat çalışma arkadaşlarını bir günde değiştirdi. Mayıs ayı sonu itibariyle sadece yasal olarak taksicilik yapanlarla çalışıyor, sistem sadece onlara açık. UBER sürücüleri kredi kartıyla araç aldılar, UBER gibi başka bir kiralama sistemi olmadığı için çalışamıyorlar ve araçlarının fiyatında çok ciddi düşüş oldu. UBER'le yaptığı ticaretten sonra evine haciz gelen Ulaş Önder, intihar etti. Babası da müvekkillerimiz arasında. UBER'in önüne çelenk bıraktı mağdurlar fakat UBER eski sürücüleri için hiçbir çalışma yapmadı." diye konuştu.

Avukat Saraç, Tekstilkent'e UBER sürücüleriyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada da davayı bu ay sonunda açacaklarını söyledi. Müvekkillerinin büyük zarara uğradığını söyleyen Saraç, " İbrahim Bey gibiler de var. Maalesef borçlarını ödeyemeyip yaratmış olduğu mağduriyetten dolayı intihar eden, çocukları ortada kalan ve aile büyükleriyle borçlarını ödemek durumunda kalan insanlar var. UBER, çalışanlarına geri döneceğine ilişkin sözlü ve yazılı beyanlarda bulundu. 'Kısa bir süre sonra geleceğiz' dedi; fakat bunların hiçbirini gerçekleştirmedi. Bir yerden sonra da artık bu kitle iletişimini kesti ve bu mağduriyeti görmezden geliyor. Umarız bu dava süreci hem bu mağduriyetlerin tazmini yoluna gitmek anlamında faydalı olacak hem de bu toplumsal problemi çözecek. Şu an dava açmaya hazırlanan yaklaşık bin kişi var, UBER'i kullanan 10 bine yakın kişi var. " dedi.

OĞLUM UBER BORCU YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ

Oğlu Ulaş'ın UBER borcu yüzünden intihar ettiğini söyleyen UBER araç sahiplerinden İbrahim Önder de "Bundan 2 buçuk yıl kadar önce UBER bize ve bizim gibi nicelerine araç alma ve iş garantisi verme konusunda birçok yayınlar yaptı. Bize araçların masraflarını karşılayacaklarını ve yıllarca Türkiye'de çalışacaklarını söylediler. Oğlum buna bana söylediğinde ben de mantıklı buldum ve UBER'e güvenerek 4 tane araç aldım." dedi.

OĞLUMUN İNTİHAR HABERİ GELDİ

Kısa bir süre sonra UBER'in sistemini kapattığını ifade eden Önder, "Aradan fazla bir zaman geçmeden UBER'in sistemini kapattığını öğrendik. Araçları kredi borcuyla almıştık, sistem kapanınca ödeyemez hale geldik. Araç UBER'e kayıtlı olduğu için oğlum çalışamadı ve bunalıma girdi. O zaman bize 'Borçlar aldı başını gitti' demeye başladı ve 16 Ağustos 2019 sabahında oğlumun intihar haberi geldi. İntihardan sonra iki defa aracı UBER'e gönderdik, ben kendim gidemedim çünkü acım çok büyüktü. Ben paradan da vazgeçtim, aracı gönderdik bize yardımcı olmadılar. 'Bizim yapacağımız bir şey yok' dediler. Araçları satmaya çalışıyorum, sistem kapalı olduğu için alıcısı da yok. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorum, yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum."

MAĞDUR OLDUK

UBER şoförü Hasan Bağış da UBER'in şoförlere büyük vaatler sunduğunu dile getirerek, "Beni ve benim gibi birçok insanı UBER yüreklendirdi, insanlar da araç almaya başladı. Bir sabah ansızın bir mesajla UBER ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurduğunu ve artık taksicilerle çalışacağını söyleyerek herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Sistem durunca araçların satış değeri oldukça düştü. Bizden 'X Large' araç ve çeşitli sertifikalar istemişlerdi. Dediğim gibi faaliyetlerini durdurup, taksicilerle çalışmaya başlayınca biz çok mağdur olduk." dedi.

- İstanbul