Uber'in Bisiklet Kiraladığı Jump Uygulaması Motorlu Araçların Önüne Geçiyor

Uber'in Jump uygulaması standart servislerinin popülerliğini ellerinden almaya başladı. Yayınlayan veriler San Francisco'daki 63 binden fazla müşterinin, 2018 yılı içinde 625 binden fazla yolculuk yaptığını gösteriyor.Bu yoğunluğun en ilginç sonuçlarından biri ise bölgedeki araç kullanımının Jump ile birlikte azalmaya başlaması oldu. İnsanların motorlu araçlardan uzaklaşıp bisikletlere yoğunlaşması tüm dünya için güzel bir gelişme olacaktır.San Francisco'nun nüfusu göz önüne alındığında bisiklet kullanım oranı henüz çok yüksek olmasa da ilk dokuz ay boyunca bisiklet sayısında 250'e yakın artış oldu. Biraz geniş açıdan bakıldığında, aslında San Francisco'da bisikletlerin neden sevildiğini görmek zor değil. San Francisco, trafik sorunlarının en yoğun olduğu bölgelerden biri.Uber'in bu yoğunluğa karşı otomobillerden ziyade scooter ve bisikletlere yoğunlaşıp yoğunlaşmayacağı henüz bir soru işareti olarak kalıyor. Bu tarz çözümlerin İstanbul gibi trafikle cebelleşen şehirlere de gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.