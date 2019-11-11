Son Dakika Haberleri: Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım
Son Dakika Dünya Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım

Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım

7 saat önce

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "ciddi bir hata" olarak tanımlamasının yanlış olduğunu ve cinayetin asla mazur görülemeyeceğini söyledi.

Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım, System.String[]

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "ciddi bir hata" olarak tanımlamasının yanlış olduğunu ve cinayetin asla mazur görülemeyeceğini söyledi. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan, Uber yatırımcıları arasında yer alıyor.


Khosrowshahi daha önce bir gazeteye verdiği demeçte Kaşıkçı cinayetini, kendi şirketinden sürücüsüz aracın ölümle sonuçlanan kazası ile karşılaştırarak, "Bu (Kaşıkçı cinayeti) ciddi bir hata. Biz de sürücüsüz araçla hata yaptık, sürüşü durdurduk ve bu hatadan kurtulduk. Bence insanlar hata yapar. Bu onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez. Bence bunu ciddiye aldılar" ifadelerini kullandı.

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Uber, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:46 
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