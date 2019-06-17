Uber'in Türkiye'den çekilme kararı şoförleri nasıl etkileyecek?
1 saat önce
Uber’in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye’de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı. UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews’e yaşadıkları mağduriyeti anlattı
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:53
'de son yıllarda taşımacılık konusunda en sert çekişme hiç şüphesiz sarı taksi ve Uber
arasında yaşandı. Uber'in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye'de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı.
UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews
'e yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek