Son Dakika Haberleri: Uber'in Türkiye'den çekilme kararı şoförleri nasıl etkileyecek?
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Uber'in Türkiye'den çekilme kararı şoförleri nasıl etkileyecek?

1 saat önce

Uber’in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye’de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı. UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews’e yaşadıkları mağduriyeti anlattı

Uber'in Türkiye'den çekilme kararı şoförleri nasıl etkileyecek?, System.String[]
Türkiye'de son yıllarda taşımacılık konusunda en sert çekişme hiç şüphesiz sarı taksi ve Uber arasında yaşandı. Uber'in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye'de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı.

UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews'e yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:53 
Euronews, Uber, Türkiye
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