Uber'in XL araçla taşımacılık faaliyetlerini durdurması

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in İstanbul'daki XL araç taşımacılığıyla ilgili faaliyetlerini durmasına ilişkin, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in İstanbul'daki XL araç taşımacılığıyla ilgili faaliyetlerini durmasına ilişkin, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir." dedi.

Aksu, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle yasaklanan korsan taşımacılık şirketi Uber'in Türkiye'de XL araçlarla yaptığı hukuksuz taşımacılığa son verme kararı aldığını belirtti.

Gelinen noktanın, çok çok önceden uyardıkları korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcı olduğunu dile getiren Aksu, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız. Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu Uber'in korsan olduğunu vurgulayarak haklı olduklarına değindiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı

Binali Yıldırım'ın gayretleriyle esnafın birikmiş talepleri UKOME kararı ile yasal hale geldi

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz