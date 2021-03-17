Uber, İngiltere'deki sürücülerine "hak verdi" - Son Dakika

Uber, İngiltere'deki sürücülerine "hak verdi"

17.03.2021 12:11
Uber, İngiltere'deki sürücülerine

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber, İngiltere'de 70 bin sürücüye asgari ücret garantisi ve ücretli yıllık izin gibi haklarının verileceğini bildirdi.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber, İngiltere'de 70 bin sürücüye asgari ücret garantisi ve ücretli yıllık izin gibi haklarının verileceğini bildirdi.

Uber'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki sürücülerine saat ücreti olarak en az 8,72 sterlin ödeneceği, ücretli yıllık izin ve emeklilik haklarının da verileceğini açıkladı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi 19 Şubat 2021 tarihinde Uber'in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirilmişti.

İngiltere'de Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü James Farrar ve Yassen Aslam, 2016 yılı ekim ayında haklarının korunması için şirkete karşı dava açmıştı.

Uber ise İngiltere'de çalışanların haklarına ilişkin davayı üç kez kaybettikten sonra temyize götürmüştü.

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararı, nihai karar olması ve bağlayıcı niteliği bulunması nedeniyle önem taşıyordu.

Uber'in sadece başkent Londra'da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

Asgari Ücret, England, Taksi, Uber, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uber, İngiltere'deki sürücülerine 'hak verdi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada         
13:36
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uber, İngiltere'deki sürücülerine "hak verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei