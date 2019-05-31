Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini durdurdu
57 dakika önce
Uber, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.
Uber
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:33
, bugün itibarıyla İstanbul
'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.
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