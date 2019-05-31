Son Dakika Haberleri: Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini durdurdu
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Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini durdurdu

57 dakika önce

Uber, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini durdurdu, System.String[]
Uber, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:33 
Uber, İstanbul, Ekonomi
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