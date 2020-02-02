Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı - Son Dakika Dünya

Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı

6 saat önce

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket Uber, Meksika'da koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu. Çinli bir turisti taşıdığı belirlenen 2 Uber şoförü ve onların aracına binen 240 müşteri 10 günlük karantinaya alındı

Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı, System.String[]

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket Uber, Meksika'da koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu.


Koronavirüsün Çin dışında diğer ülkelerde de görülmesinin ardından harekete geçen Mexico City Sağlık Müdürlüğü, her gün onlarca insanla temasa geçen taksi şoförleri hakkında bilgi almak için bir çalışma başlattı.

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Koronavirüs, Meksika, Uber, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:38 
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