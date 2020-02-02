Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket Uber, Meksika'da koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu.



Koronavirüsün Çin dışında diğer ülkelerde de görülmesinin ardından harekete geçen Mexico City Sağlık Müdürlüğü, her gün onlarca insanla temasa geçen taksi şoförleri hakkında bilgi almak için bir çalışma başlattı.