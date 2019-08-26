UBER mağdurları: "Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz"

UBER mağdurları borçları için intihar eden arkadaşları işin eylem yaptı

Gıyabi cenaze namazlı kılıp siyah çelenk bırakan mağdurları UBER'i protesto etti

İSTANBUL - UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine son vermesinin ardından milyarlarca lira borçla baş başa kalan sürücülerden Ulaş Önder'in aldığı aracın borcunu ödemeyince intihar etmişti. UBER'i protesto etmek için toplanan mağdurlar gıyabi cenaze namazı kılarak siyah çelenk bıraktı. Grup, "Kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz" dedi.

UBER Türkiye'de faaliyetlerine son vermesi sonrasında 6 bin 400 sürücü bankalara milyarca lira borçlandı. Zararlarının karşılanacağının açıklanmasının ardından UBER, diğer ülkelerde 10,20 ve 30 bin dolar ödeyerek sürücülerin zararını telafi etmiş. Ancak Türkiye'deki sürücülere 2-3 bin lira vererek sözleşmeleri fes etmek istediğini açıklamıştı. Bu nedenle mağdur olan UBER sürücülerinden Ulaş Önder, bir süre sonra UBER yapmak için borçla araç aldı. Ancak borcunu ödeyemeyen Önder, intihar ederek hayatına son verdi. Bu durumu protesto etmek isteyen UBER mağdurları, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'deki UBER binası önünde toplandı.



"Bizlerin haykırışlarına kulak verin"

Grup adına açıklama yapan Mustafa Bakır, "UBER; 15 20 yıl bu ülkedeyiz dedi ve ben bir dünya devi şirketim, zarar ederseniz ben karşılarım söylemi ile bu işe girmek için uzun süreli borçlandım ve aracıma banka haciz koydu. Açtığım Şirketi 5 yıl kapatamıyorum. UBER sözleşmesinin gereğini yerine getirmiyor, zararımızı karşılamıyor. Bir kaç gün önce Ulaş Önder isimli sürücü kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz. 6 bin 400 aile borç batağında 'Çiftlikbank' UBER'in yanında devede kulak kalıyor. Bu durumu fırsat gören UBER ise; bir kaç bin lira vereyim sözleşmemizi fes edelim diye tepemizde bekliyor. UBER dünyada 10 binlerce dolar öderken, içinde olduğumuz çaresizliği kullanarak 1, 2 bin lira vererek hakkımızı gasp ediyor. Yeni intihar olaylarının gerçekleşmesinden derin endişe ediyoruz. Sürücüler seslerini duyurmak için her türlü eylemde bulunabilirler, yasaların izin vermediği hiç bir eylem içinde olmadık, olmakta istemiyoruz. Buradan UBER'i kınıyor, en kısa sürede zararımızın telafi edilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca; tüm sanatçı ve ünlülerin desteğine ihtiyacımız var. Bizlerin haykırışlarına kulak verin, sanatçı ve ünlüleri manevi desteğinizi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından intihar eden arkadaşları için gıyabi cenaze namazı kılan grup ardından UBER binası önüne siyah çelenk bıraktı.