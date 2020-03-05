'Uber mağdurları platformu'ndan uber'e tazminat davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uber mağdurları platformu'ndan uber'e tazminat davası - Son Dakika

'Uber mağdurları platformu'ndan uber'e tazminat davası

6 saat önce

UBER Mağdurları Platformu üyeleri, UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerini 31 Mayıs 2019'da durdurmasının ardından zararlarının karşılanmadığı iddiasıyla UBER hakkında tazminat davası başvurusunda bulundu.

UBER Mağdurları Platformu üyeleri, UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerini 31 Mayıs 2019'da durdurmasının ardından zararlarının karşılanmadığı iddiasıyla UBER hakkında tazminat davası başvurusunda bulundu.

Bir grup platform üyesi avukatlarıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. UBER Mağdurlarının avukatlarından Alparslan Saraç, 500'den fazla kişinin UBER'e tazminat davası başvurusu yaptığını belirtti. Mağdurların, araç dizaynı için yaptıkları masraflar, turizm belgeleri için aldıkları izin ve ruhsat belgesi ücretleri nedeniyle oluşan zararların Türkiye ve Hollanda'daki şirketlerden talep edildiği, zararın toplam değerinin ise 50 milyon lira olduğu belirtildi.

"UBER HAKSIZ BİR TUTUMLA FAALİYETİNE SON VERDİ"

Avukat Saraç, konuya ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

"31 Mayıs 2019 tarihinde UBER, tüm Türkiye'deki UBER XL faaliyetine son verdi. Bu faaliyetine hukuksuz bir şekilde, tek taraflı olarak haksız bir tutumla birlikte son verdi. Yaklaşık 3-4 yıldır kendisiyle iş yapmakta olan kendi sürücülerini mağdur bırakarak faaliyetlerine son verdiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de herhangi bir reklam yapma aracı duymadan kendi şoförlerinin kaliteli vermiş oldukları hizmetler sayesinde kendi değerini Türkiye'de yükselten UBER faaliyetlerine bir anda son vererek, kredi çekerek, borç alarak, masraflar yaparak, UBER'le işe başlamış olan kendi şoförlerini ciddi anlamda zarara uğrattı. Birçok borçtan kaynaklanan sorunları gözardı eden umursamaz davranan UBER'e karşı bir dava başlatma zaruriyeti doğmuştur. Davalar mağdurların görmüş olduğu zararlara ve bu zararların tanzimine ilişkin ticaret hukukundan kaynaklanan bir alacak davası şeklinde görülecektir. Umuyoruz ki UBER'in umursamaz ve kayıtsız kaldığı tutumlarını değiştirir ve dava süresince zararların tanzimi noktasında gereken duyarlılığı gösterir."

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul'da 3,5 sene UBER şoförlüğü yapan mağdur Yunus Köseli de, "Biz UBER araç sahipleri ve şoförleri olarak UBER tarafından çok ciddi bir şekilde mağdur edildik. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Biz araç aldık ve bu araçları kullanabilmemiz için bizden yeterlilik belgesi istendi. Biz bunların hepsini tamamladık. Aracı UBER ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları yasalarına göre dizayn ettirdik, her şeyi tamamladık. UBER'in bizleri çağırmasıyla UBER'e dahil olmuş insanlarız. UBER buradan çekti gitti ama bizi mağdur etti, biz sadece zararımızı UBER'den istiyoruz. Evini satan, intihar eden arkadaşımız bile var. Bir ortaklık yaptık ama tek taraflı bizi yüzüstü bırakması doğru bir şey değil. Türk adaletine sonsuz güveniyoruz" dedi.

'Uber mağdurları platformu'ndan uber'e tazminat davası

Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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