Son Dakika Haberleri: Uber Şoförlerinden Protesto

Uber Şoförlerinden Protesto

1 saat önce

Araçlarının bağlandığından şikayet eden 2 bin 500 Uber şoförü, seslerini duyurmak için protesto gösterisi yaptı.

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Araçlarının bağlandığından şikayet eden 2 bin 500 Uber şoförü, seslerini duyurmak için protesto gösterisi yaptı.

Yenikapı miting alanında bir araya gelen Uber şoförleri adına konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, üyelerinin araçlarının trafikten men edildiğini, turistlerin ve diğer müşterilerinin büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.

Magriso, trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Yetkililerin bizi yasal bir zemine oturtacağı konusunda devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır. Çünkü biz İstanbul halkına yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyoruz. 4,5 milyon kullanıcı sayısıyla çok ciddi bir ağa sahibiz. Uber de 3 bin 600 şirketle adeta yerli ve milli olarak Türkiye'de vergisini veriyor."

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Magriso, son araçlarına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:42 Kaynak: AA
Uber, Güncel
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