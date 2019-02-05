Son Dakika Haberleri: Uber Sürücüleri, Darp İddiası ile Kalabalık Bir Eylem Yaptı

Uber Sürücüleri, Darp İddiası ile Kalabalık Bir Eylem Yaptı

1 saat önce

Ülkemizin adeta bir klasiği haline gelen şiddet olaylarından birinin yaşanması sonrasında, UBER sürücüleri kalabalık bir şekilde eylem yaptı.

Uber Sürücüleri, Darp İddiası ile Kalabalık Bir Eylem Yaptı, System.String[]
Yaklaşık 2 yıldır bitmek bilmeyen taksici - UBER olaylarına bir yenisi eklendi. İddialara göre Cumal Ulutürk, dün taksiciler tarafından darp edilerek havalimanına sığındı. Dilerseniz öncelikle o satırları Ulutürk'ten dinleyelim:

"Ben yolcumu aldıktan sonra bir tanesi eliyle durdurdu beni, 'ne oluyor' falan dedi, ben yoluma devam ettim ileride yolu daraltmaya başladı, yine durdum. Hayırdır dedim, arkamdakileri görmedim 5 taksi sürücüsü daha vardı arkamda, bir anda aracından indi sopa ile saldırdı. Bir tanesinin elinde bıçak vardı. Sonrasında polisi aradım. Saldırdılar bana, telefonum yere düştü polis ile konuşamadım. Yolda polis göremeyince en güvenli yer havalimanı, dedim havalimanına sığındım."



Bu tür vakalarda UBER sürücülerinin haklarını savunmasıyla bilinen, Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso'ya sitem eden UBER sürücüleri oldu. Bir UBER sürücüsü, "Esenyurt bölgesinde bütün arkadaşlarımız tehdit ediliyor. Bunu artık biz çözüme kavuşturmak istiyoruz. Biz UBER olarak birbirimizin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Biz buraya onun için geldik. Yarın Ahmet'in Mehmet'in başına bir şey gelmesin diye geldik." şeklinde konuştu.



Toplanan kalabalık, açıklama yaptıktan sonra herhangi bir olay çıkarmadan dağıldı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:15 

Esenyurt, Polis, Teknoloji
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