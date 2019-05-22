Son Dakika Haberleri: Uber Sürücüsü Aracının Tavanı Üzerinde Gözaltına Alındı

Uber Sürücüsü Aracının Tavanı Üzerinde Gözaltına Alındı

6 saat önce

ESENYURT'ta, sivil trafik ekipleri tarafından durdurulan Uber sürücüsü, çıktığı aracının tavanında gözaltına alındı.

Uber Sürücüsü Aracının Tavanı Üzerinde Gözaltına Alındı, System.String[]
ESENYURT'ta, sivil trafik ekipleri tarafından durdurulan Uber sürücüsü, çıktığı aracının tavanında gözaltına alındı. Polis, daha sonra sürücünün bir arkadaşını da gözaltına aldı. 

Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilken Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan sivil trafik ekipleri, bir siteden Avcılar'a götürmek üzere aldığı müşterisiyle seyir halinde olan Uber aracını Nazım Hikmet Bulvarı  üzerinde durdurdu. Polis tarafından durdurulan Uber sürücüsü, aracının tavanı üzerine çıktı. Ekipler, Ali Ç. adlı Uber sürücüsünü aracın tavanı üzerinden güçlükle indirip gözaltına aldı. Ali Ç. İşlemleri için Kıraç Polis Merkezi'ne götürülürken bir arkadaşı da gözaltına alındı. 2 şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Uber sürücüsü Ali Ç.'ye 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanırken aracı da 1 ay süreyle trafikten men edildi. 

 

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Uber sürücüsünün aracın tavanın üzerine çıkması ve burada polisler tarafından güçlükle gözaltına alınma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:04 Kaynak: DHA
Avcılar, Polis, Uber, Güncel
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