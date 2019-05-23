Uber Sürücüsü Aracının Üzerine Çıkarak, Bağlamayın Diye Polise Direndi
5 saat önce
UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak, bağlamayın diye polise direndiİSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi.
UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak, bağlamayın diye polise direndi
İSTANBUL -
İstanbul Beylikdüzü
'nde UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi. UBER sürücüsünün polise direndiği o anlar ilginç görüntüler oluşturulurken, sürücü polis merkezine götürüldü.
Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde UBER sürücüsünü durduran polis ekipleri, aracı bağlayarak çekiciyle almak istedi. Aracını bağlatmak istemeyen sürücü, polisle yaşadığı tartışma sonrasında aracın üzerine çıkarak engel olmaya çalıştı. Polisin aşağıya in demesi üzerine sürücü, 'kafa üstü aşağı atarım abi' diyerek aracın tavan bölümüne sarılarak inmemek için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda UBER sürücüsü polis ekipleri tarafından yaka paça aracın üzerinden indirilerek ekip aracına alındı. UBER aracı çekiciye yüklenerek otoparka çekilirken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. UBER sürücüsü ve polis arasında yaşanan o ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
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