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Uber Taksi Bodrum'da faaliyet gösterecek - Son Dakika

Uber Taksi Bodrum'da faaliyet gösterecek

16 Temmuz 2021 Cuma 12:02
Uber Taksi Bodrum'da faaliyet gösterecek, System.String[]

Teknoloji platformu Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bodrum'da da faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Teknoloji platformu Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bodrum'da da faaliyet göstermeye başladığını duyurdu. Artık Bodrumlular ve Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistler 16 Temmuz tarihi itibariyle Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecekler.

Uber Bodrum'a gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına Bodrum'da 40 TL'ye kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ettiğini de duyurdu. Tüm Uber kullanıcıları MERHABABODRUM kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

"YERLİ VE YABANCI TURSİTLERE KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber olarak 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük şehirde sarı taksilerle faaliyet göstermeye başladık. Uber Taksi hizmeti şimdi de Bodrum'da açılıyor. Uber teknolojisinin hem Bodrumlular hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca mayıs ayından itibaren sürdürdüğümüz ve büyük ilgi gören UBERAŞI kampanyamıza Bodrum'daki hastaneleri de dahil ettik." dedi.

Uber'in Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı aşı kampanyası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da da geçerli olacak. Uber kullanıcıları UBERAŞI koduyla Bodrum'da Kovid-19 aşısı yapılan bütün özel ve devlet hastanelerine gidiş dönüşte 40TL'ye kadar 4 ücretsiz yolculuktan faydalanabilecekler. Ücretsiz yolculuk kodunu kendiniz veya aşı olacak bir yakınınız için kullanabilirsiniz.

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne MERHABABODRUM ve UBERAŞI promosyon kodlarını girerek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü taramaları ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor. Uber, uygulamasını kullanan tüm yolcu ve sürücülerle, daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla, her yolculuk öncesinde uygulama üzerinden maske kullanıp kullanmadıklarını teyit ediyor.


Uber Taksi Bodrum'da faaliyet gösterecek

İstanbul, Ankara, Bodrum, Uber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uber Taksi Bodrum'da faaliyet gösterecek - Son Dakika


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