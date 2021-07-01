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Uber taksi, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de - Son Dakika

Uber taksi, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de

01.07.2021 11:33
Uber taksi, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de, System.String[]

Teknoloji platformu Uber, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de olduğunu açıkladı.

Teknoloji platformu Uber, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de olduğunu açıkladı. Gerek İzmirliler gerekse İzmir'e gelen yerli ve yabancı bütün turistler, bugün itibariyle Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecekler.

Uber, İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de de sarı taksilerle hizmet vermeye başlayarak Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini duyurdu. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi'nin İstanbul ve Ankara'nın ardından, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de de faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber teknolojisinin hem İzmirlilere hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. UBERAŞI kampanyamıza İzmir'i de dahil ettik" dedi.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü taramaları ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor. Uber, uygulamasını kullanan tüm kullanıcı ve sürücülerle, daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla, her yolculuk öncesinde uygulama üzerinden maske kullanıp kullanmadıklarını teyit ediyor.

'MERHABAIZMIR' KODU İLE ÜCRETSİZ YOLCULUK İMKANI

Uber İzmir'e gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına İzmir'de 40 TL'ye kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ettiğini de açıkladı. Tüm Uber kullanıcıları 'MERHABAIZMIR' kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

İZMİRLİLER UBERAŞI KODUYLA 40TL'YE  KADAR 2 ÜCRETSİZ YOLCULUKTAN FAYDALANABİLECEKLER

Uber'in Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı aşı kampanyası İstanbul ve Ankara'ya ek olarak artık İzmir'de de geçerli olacak. Uber kullanıcıları UBERAŞI koduyla İzmir'de Covid-19 aşısı yapılan bütün özel ve devlet hastanelerine gidiş dönüşte 40TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuktan faydalanabilecekler. Ücretsiz yolculuk kodu kişinin kendisi veya aşı olacak bir yakını için kullanabilecek.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve Uber Taksinizi çağırın. Taksiyi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin. Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne MERHABAIZMIR ve UBERAŞI promosyon kodlarını girerek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.


İstanbul, Ankara, İzmir, Uber, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uber taksi, İstanbul ve Ankara'dan sonra artık İzmir'de - Son Dakika Ekonomi


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