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Uber Türkiye'den çekildiğini açıkladı

45 dakika önce

Uber, 31 Mayıs itibariyle İstanbul'daki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Uber Türkiye'den çekildiğini açıkladı, System.String[]
Uber, 31 Mayıs itibariyle İstanbul'daki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, "Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur. Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir. Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz. Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Türkiye, İstanbul, Uber, Güncel
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