Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek

25.03.2022 00:06
Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek

NEW Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in uygulamasını New York'taki sarı taksi sürücülerinin tamamının kullanabileceği belirtildi.

NEW Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in uygulamasını New York'taki sarı taksi sürücülerinin tamamının kullanabileceği belirtildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, Uber ile New York Taksi ve Limuzin Komisyonu arasında, Kovid-19 salgını sonrası sürücü açığı sorununu çözmek için New York'taki sarı taksilerin Uber uygulamasını kullanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Uber'in küresel mobilite şefi Andrew Macdonald anlaşmayla ilgili, "Bugüne kadar yaptığımız her şeyden daha büyük ve cesur bir adım. Uber, 2025 yılına kadar dünyadaki tüm taksileri uygulamasında listelemek istiyor. Bu kesinlikle iddialı bir konu ama mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendi uygulaması üzerinden sarı taksiye binen yolcularının Uber X yolcularıyla yaklaşık aynı ücreti ödeyeceğini belirten Macdonald, yolcularını almayı kabul eden sarı taksi şoförlerine firma tarafından farkın ödeneceği teminatını verdi.

Uber hisselerinin, anlaşma haberlerini yayınlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,3 artarak 35 dolara yaklaştığı belirtildi.

Ulaştırma firması, bahar sonuna kadar alt yapı ve entegrasyon çalışmalarını tamamlayıp New York'taki yaklaşık 14 bin sarı taksiye uygulamasını yüklemeyi hedefliyor.

YORUMLAR
500
Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Wall Street, New York, Taksi, Uber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Biden'ın oğlu finanse etti
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
23:43 İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya desteğinden ötürü Bayraktar TB2'ye övgü dolu sözler
23:30 Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik yaşandı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
23:12 Milli Takım'ın yediği gol, izleyenleri çıldırttı!
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyadan tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında kısa ayrılığın nedenini açıkladı
22:11 Türkiye mülteci politikasındaki deneyimini, Ukrayna göçü yaşayan ülkelerle paylaşacak!
22:07 Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan çıktı: Ekipler bölgede! Vali: Her şey kontrol altında!
22:09 Türkiye'den gıda yardımı isteyen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: İnsanlarımız açlıktan ölüyor, kıtlık yaşıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 00:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Uber uygulaması New York'ta sarı taksilerde de kullanılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement