Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor
3 saat önce
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısını protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor.
Ancak eyalet senatosu, yeni yasa ile bu şirketlere çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber
ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısın protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor.
Ancak Kaliforniya
Eyalet Senatosu, yeni yasa ile bu şirketlerde çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor. Bu yasanın geçmesi halinde, Uber gibi şirketlere "girişimci statüsünde" çalışanlara kadro teklif edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52
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