Son Dakika Haberleri: Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor
Son Dakika Dünya Haber

Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor

3 saat önce

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısını protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor. Ancak eyalet senatosu, yeni yasa ile bu şirketlere çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor

Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor, System.String[]
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısın protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor.

Ancak Kaliforniya Eyalet Senatosu, yeni yasa ile bu şirketlerde çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor. Bu yasanın geçmesi halinde, Uber gibi şirketlere "girişimci statüsünde" çalışanlara kadro teklif edilecek.
Euronews.com'da Görüntüle
İşçi, Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parasını alamadığı için inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkışan işçi, 2,5 saatte ikna edildi Son başvuru tarihi 26 Temmuz! TÜVASAŞ 26 personel alacak El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:44:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]