Uber XL Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı

Uber firması Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen durdurdu. Firma tarafından alınan kararla İstanbul'da UberXL uygulaması sona erdi.Dünya'da 63 ülkede günde 15 milyona yakın insana cep telefonu uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti sunan Uber'den kullanıcılarına gönderilen yazılı açıklamada, "Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir." denildi.