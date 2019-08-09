Son Dakika Haberleri: Uber yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolar zarar açıkladı, büyümesi yavaşladı
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Uber yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolar zarar açıkladı, büyümesi yavaşladı

2 saat önce

Internet üzerinden ulaşım ve dağıtım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Uber yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolar zarar açıkladı, büyümesi yavaşladı, System.String[]
Internet üzerinden ulaşım ve dağıtım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu, şirketin bugüne kadar açıkladığı en büyük zarar oldu. Uber'in büyümesi de yavaşladı. Açıklanan zarar ve büyüme oranı beklentilerden kötü çıktı.

Uber'in cirosu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14 artarak 3,17 milyar Amerikan dolarına yükseldi. Bu en düşük büyüme oranı olurken analistlerin 3,3 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı.
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Kaliforniya, Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:59 
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