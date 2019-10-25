Son Dakika Haberleri: Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak
Son Dakika Ekonomi Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak

Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak

19 dakika önce

Büyüme ve karlıklık konusunda piyasaları ikna etmeye çalışan Uber, sıkıntıları Hindistan pazarı ile aşmaya çalışacak.

Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak, System.String[]

Büyüme ve karlıklık konusunda piyasaları ikna etmeye çalışan Uber, sıkıntıları Hindistan pazarı ile aşmaya çalışacak.

Hindistan, Uber, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:09 
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