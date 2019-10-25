Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak
19 dakika önce
Büyüme ve karlıklık konusunda piyasaları ikna etmeye çalışan Uber, sıkıntıları Hindistan pazarı ile aşmaya çalışacak.
Büyüme ve karlıklık konusunda piyasaları ikna etmeye çalışan Uber, sıkıntıları Hindistan pazarı ile aşmaya çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:09
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