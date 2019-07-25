Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
27 dakika önce
Peru'nun güneybatısındaki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
Peru'nun güneybatısındaki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama anı NASA
ve Roscosmos tarafından görüntülendi. Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Volkanın lav püskürtme anlarının fotoğrafları NASA ve Rusya
Federal Uzay Ajansı Roscosmos tarafından paylaşıldı. Yanardağın püskürttüğü küllerin köylere sıçraması üzerine Peru hükümeti acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan 30 bin kişinin etkilendiği belirtildi.
(İHA)
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