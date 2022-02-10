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Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı - Son Dakika

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı

10.02.2022 09:09
Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı

Bloomberg'in paylaştığı rapora göre Ubisoft'un piyasaya sürmeyi planladığı kod adı Rift olan oyunun Bağdat'ta geçeceği söylenirken oyunun bir önceki oyunlar gibi açık dünya olmayacağı bildirildi.

Kod adı Rift olan oyun, başlangıçta 2020'nin Assassin's Creed Valhalla'sı için bir genişleme paketi olarak planlanmıştı, ancak geçen yılın sonlarında bir oyuna dönüşme kararı alındı. Valhalla'nın popüler suikastçı karakteri Basim'in başrolde yer alacağı ve kapsamı serideki son oyunlardan daha küçük olacak.

Ubisoft'un geliştirdiği yeni oyun, bir önceki oyunlar gibi devasa bir açık dünyada rol yapma oyunu olmayacak, bunun yerine daha çok gizli oyuna odaklanıyor ve bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Rift, ilk olarak Valhalla eklentisi olarak piyasaya sürülmesi planlandığı için oyunun başrolünde Assassin's Creed Valhalla'nın önemli karakterleri arasında yer alan Basim bulunuyor. Rift, görünüşe göre Assassin's Creed Infinity'den önce gelmeye hazırlanıyor.

Ayrıca bir diğer bilgiye göre oyun Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçmesi planlanıyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı
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Assassin's Creed, Ubisoft, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla DLC'sini yeni bir oyun olarak çıkarma kararı aldı - Son Dakika
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