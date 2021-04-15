Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı - Son Dakika

Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı

Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı
Son Güncelleme: 15.04.2021 19:27

Ubisoft bu sene içinde bazı eski oyunlarının sunucularını kapatacağını açıkladı.

1 Haziran'da Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 ve Might & Magic X - Legacy oyunlarınının bilgisayar platformu sunucuları artık hizmet veremeyecek.

2021 içinde Ghost Recon, Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas ve Rainbow Six Vegas 2 oyunlarının konsol ve PC platformlarındaki sunucuları erişime kesilecek.

Bu oyunlardan hepsii çok oyunculu moduna imkanı yok ancak ULC yani kilidi açılabilir içerikle de sunucuların kapanmasından nasibini alacak.

Ubisoft'un söylediğine göre "ULC devre dışı bırakılacak ve artık kilidini açamayacaksınız. PC'de daha önce sisteme girildiyse bile erişimi kesilecek. Konsolda ise kayıtlı olan oyun dosyalarını sıfırlamazsanız daha önce açtığınız ULC mevcut durumda olacak.

Oyun içi haberler, oyuncu istatistikleri ve Ubisoft Connect özellikleri de bundan etkilenmiş olacak.

Kullanılmamış oyun içi paraların iadeleri mümkün olmayacak.

Ubisoft, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi
20:23 Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor
19:42 Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere telefon müjdesi: Bir sonraki toplantıda detayları açıklayacağız
19:10 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
19:06 Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu
18:55 Trabzon'da bir kadın, hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaret etti
18:44 Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var
18:16 Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
18:10 İşkenceyle öldürülen Elif Nur'un halası, amcası ve babaannesi hakim karşısında: Ayaklarımızdan kapıya zincirle bağladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 20:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement