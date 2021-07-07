Ubisoft, Fortnite Benzeri Bir Yaklaşımla Geliştirdiği Assassin's Creed Infinity'i Duyurdu

Ortak bir yazılı açıklama yapan Ubisoft Quebec ve Montreal stüdyoları, Assassin's Creed Infinity kod adlı yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını Gizemli proje hakkındaki ayrıntılar henüz paylaşılmadı, ancak elde edilen bilgiler Infinity'nin bir oyundan daha fazlası olduğuna işaret ediyor.

Proje, Montreal ve Quebec ekiplerinden oluşan "yeni bir çapraz stüdyo" tarafından geliştirilecek. Her stüdyodaki yaratıcı yapımcılar Quebec'ten Jonathan Dumont (Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey) ve Montreal'den Clint Hocking (Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory, Watch Dogs: Legion) olacak.

Yapılan açıklamada, "Bu projenin, Ubisoft'un en sevilen serilerinden birinin, entegre ve işbirlikçi bir şekilde geliştirilmesi için bir fırsat olduğuna derinden inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fortnite ve Grand Theft Auto Online gibi zamanla gelişecek çevrimiçi bir platform olacağı bildirilen Assassin's Creed Infinity, yıllarca çalışacak şekilde tasarlanacak. Bloomberg kaynakları, projenin birden fazla Assassin's Creed oyununu kapsayacağını ve yayınlanmasının yıllar alacağını aktardı.

Söz konusu proje, 2007'den beri neredeyse her yıl yeni bir oyun gören Assassin's Creed serisi için büyük bir değişikliği işaret ediyor. Bloomberg'in raporu, bu kırılmanın Ubisoft içinde şimdiden bazı sorunlara yol açtığını ve görünüşe göre bazı ekip üyelerinin projenin ölçeğinden memnun olmadığını belirtiyor.

Raporda ayrıca Ubisoft Montreal ve Ubisoft Quebec'in Assassin's Creed Infinity için tek bir takımda birleştirildiği ve Quebec'in projeye liderlik ettiği aktarılıyor. Infinity, ve 'a benzer bir yaklaşımla geliştiriliyor olabilir. Bu oyunların her ikisi de, yıllar içinde yapılan güncellemelerle sahip oldukları devasa oyuncu tabanlarını korumayı başardı. Hatta üzerlerine milyonlar ekledi.

Ubisoft, hem Infinity hem de'ya gelecek yeni içeriklerle alakalı detayların kısa bir zaman içerisinde paylaşılacağının sözünü verdi.