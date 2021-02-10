Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu - Son Dakika
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Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

10.02.2021 15:23

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, yeni ay indirimlerinin resmen başladığı duyuruldu. Bünyesinde Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlar bulunan Ubisoft, indirim yapılan oyunları açıkladı. Ubisoft normal indirimlerinin yanı sıra %15'lik bir indirim daha uyguladı.

Ubisoft Lunar indirimlerinden faydalanmak isteyen oyunseverler için üyelik şart olacak. Platform içersinde %85'ekadar yapılan indirimler yer alıyor. Buna ek olarak %15'lik indirim çekinden de faydalanmak mümkün. İndirim etkinliği 12 Şubat Cuma günü son bulacak.

Satın alma ekranında LUNAR15 kodu ile %15 indirim uygulayabilirsiniz. Eğer hesabınızda U Coin'leriniz varsa 100 U Coin'e %20 indirim uygulayabilirsiniz.

UBISOFT İNDİRİMLİ OYUNLARI

Far Cry 5 Standart Edition – 53,80 TL

Far Cry 5 Gold Edition – 81 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standart Edition – 67,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Gold Edition – 94,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ultimate – 134,70 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standart Edition – 67,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 112,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition – 134,75 TL

The Crew 2 Standart Edition – 45 TL

Assassin's Creed Origins Standart Edition – 53,80 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition – 63 TL

Assassin's Creed Origins Gold Edition – 81 TL

Assassin's Creed Odyssey Standart Edition – 80,70 TL

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 83,75 TL

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition – 112,25 TL

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition – 128,75 TL

Oyunları satın almak için buraya tıklayınız.

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