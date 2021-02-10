Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

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UBISOFT İNDİRİMLİ OYUNLARI

Far Cry 5 Standart Edition – 53,80 TL

Far Cry 5 Gold Edition – 81 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standart Edition – 67,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Gold Edition – 94,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ultimate – 134,70 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standart Edition – 67,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 112,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition – 134,75 TL

The Crew 2 Standart Edition – 45 TL

Assassin's Creed Origins Standart Edition – 53,80 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition – 63 TL

Assassin's Creed Origins Gold Edition – 81 TL

Assassin's Creed Odyssey Standart Edition – 80,70 TL

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 83,75 TL

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition – 112,25 TL

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition – 128,75 TL

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