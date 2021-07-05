Ubisoft Might & Magic 10'u Satıştan Çekti - Son Dakika

Ubisoft, Might & Magic 10 - Legacy'yi sunucu kapatmaya yönelik tepkilerin ardından satıştan .

2014'te piyasaya sürülen bir rol yapma oyunu olan Might & Magic 10: Legacy, kısa süre önce Ubisoft'un çevrimiçi desteği sonlandırmaya karar verdiği eski oyunlar listesine dahil edildi. Ancak bunu yaparak Ubisoft, oyun için sunucularını da kapatmış göründü.

Server desteğinin çekilmesinin ardından bazı kullanıcılar tek oyunculu içeriğinin ve DLC'sinin önemli bölümlerine erişemez hale geldi.

Might & Magic 10'da: Legacy'nin Steam sayfasında, Ubisoft'un oyunun satıştan çekildiğini aktaran bir not da bulunuyor.

Bu değişiklik, yeni oyuncuların bozuk bir oyun satın almayacakları anlamına gelse de, hala tek oyunculu içeriğe ve DLC'ye erişimi olmayan mevcut müşterilere için bir çözüm sunulmuş değil. Steam'de ise inceleme bombardımanı devam ediyor, son incelemeler artık "çok olumsuz" ve Ubisoft henüz oyunun satışının durdurulması hakkında yorum yapmadı.

Oyunun popülaritesi bir ara öyle yükselmişti ki Ubisoft farklı da yayınlama girişiminde bulunmuştu.

Büyük oyun yapımcısının bu hamlesi kafalarda büyük soru işaretleri yaratmış olsa da izlenecek yol hakkında net bir bilgi verilmemesi oyun fanlarını endişeye düşürmüş durumda. Sorunun kısa sürede çözülmemesi ise şirket için ileride çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirebilir nitekim oyuncular tarafından fişlenen firmaların geçmişte nasıl sıkıntılar yaşadığını hatırlıyoruz.