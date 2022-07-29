For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? - Son Dakika
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For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB?

29.07.2022 13:59
For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB?

Ubisoft Montreal'in geliştiriciliğini üstlenip Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı orta çağ savaş oyunu For Honor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? Detayları haberimizde…

Ubisoft'un orta çağ savaş oyunu For Honor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? İşte detaylar…

FOR HONOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

For Honor'ı düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i3-4150 veya AMD FX-4300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

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FOR HONOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-4150 veyaAMD FX-4300
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX950 veya AMD Radeon R9 270
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

FOR HONOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX1080 veya AMD Radeon RX580
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

FOR HONOR KAÇ GB?

For Honor'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? - Son Dakika


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