Ubisoft'un orta çağ savaş oyunu For Honor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB? İşte detaylar…
For Honor'ı düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i3-4150 veya AMD FX-4300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.
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For Honor'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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