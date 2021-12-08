Ubisoft, Oyun İçi NFT Öğeleri Getiriyor - Son Dakika

Ubisoft Quartz, 9 Aralık 2021 tarihinde piyasaya çıkış yapacak. Açılışa özel ghost Recon Breakpoint için ücretsiz NFT öğeleri dağıtılacak.

Ubisoft dağıttığı öğelerin her birine özel seri numarası yerleştirerek, her öğeyi benzersiz kılacak.

Ubisoft Quartz'ın Dağıtacağı NFT'ler

M4A1 Skin

Kask

Pantolon

Tabii, bu öğeler oyuna sahip olan herkese verilmeyecek. M4A1 için verilen skini almak isterseniz, oyundaki seviyenizin 5 olması gerekiyor. Pantolon için oyunu en az 100 saat ve kask için de oyunu en az 600 saat oynamanız gerekecek.

Ubisoft'un Blockchain İş ve Ürün Direktörü Baptiste Chardon'ın şöyle bir açıklaması oldu; "Fikir, bu ilk parti ile en ilgili oyuncularımıza odaklanmak." yani kısaca bu oyuna zaman vermiş oyunculara dağıtacağız diyor.

Ubisoft Quartz betası sadece belirli bölgelerde kullanılabilir olacak. Bunlar; ABD, Kanada, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Avustralya.

Ne yazık ki Türkiye beta kapsamında kullanıma açılmayacak, ne zaman eleceği ile ilgili net bir bilgi de bulunmuyor.