Ubisoft Oyunları Steam'e Geri Gelebilir - Son Dakika

Ubisoft dijital PC oyunlarını yalnızca Uplay ve Epic Games Store'dan satma kararıyla yollarını ayıran Steam ile yollarını ayırmıştı.

Ubisoft oyunları yeniden Steam'e gelebilir

SteamDB yatarıcısı olan Pavel Djundik, Ubisoft Connect PC İstemcisinin Steam'ın varsayılan paketine eklendiğini tespit etti.

Valve ve Ubisoft henüz resmi olarak açıklama yapmadı, ancak Djundik'in iddiaları doğruysa, yakın zamanda bir açıklama gelebilir. Ubisoft'un geri dönüşünün deneni hala belirsiz, ancak Şubat 2022'de çıkacak olan Steam Deck bu konuda etkili olmuş olabilir.