Ubisoft oyunları Xbox Game Pass'e ekleniyor - Son Dakika
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Ubisoft oyunları Xbox Game Pass'e ekleniyor

06.01.2022 08:15

Ubisoft abonelik hizmetini Xbox'a getiriyor. Rainbow Six: Extraction ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek.

Ubisoft, Ubisoft Plus abonelik hizmetini Xbox Game Pass'e getiriyor ve Rainbow Six Extraction'ın lansmanda Xbox Game Pass'e geleceğini duyurdu.

Ubisoft topluluk yöneticisi Daniel O'Conner'a göre Ubisoft, abonelik hizmetinin Xbox'a tam olarak en zaman geleceğini açıklamıyor, sadece gelecekte Xbox'a geleceğini duyuruyor. Microsot, EA Play abonelik hizmetini 2020'de Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'e ekledi, ancak Ubisoft, Xbox'taki Ubisoft Plus'ın Game Pass'ten ayrı bir abonelik olacağını söylüyor.

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Rainbow Six Extraction, 20 Ocak'taki lansmanıyla beraber Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Game PAss Ultimate'e eklenecek. Ubisoft+, başlangıç olarak PC için piyasaya çıkmıştı. Far Cry 6 gibi oyunlar da dahil 100'den fazla Ubisoft'un oyununa 14,99 dolara erişim içeriyordu.

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SON DAKİKA: Ubisoft oyunları Xbox Game Pass'e ekleniyor - Son Dakika
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