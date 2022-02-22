Ubisoft satın alım tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Ubisoft satın alım tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu

Ubisoft satın alım tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu

22.02.2022 08:04

Ubisoft gelebilecek satın alım tekliflerini değerlendireceğini ancak yine de bağımsız kalabilecek güce sahip olduğunu belirtti.

Microsoft ve Sony arasındaki firma satın alım savaşı kızışırken, Ubisoft gelebilecek satın alım tekliflerini değerlendireceğini ancak yine de bağımsız kalabilecek güce sahip olduğunu belirtti.

GamesIndustryi.biz'deki habere göre, Fransa merkezli oyun geliştirme ve dağıtım firması Ubisoft'un üçüncü çeyreğe ait yatırımcı toplantısında konuşan şirketin CEO'su ve kurucularından Yves Guillemot, video oyun endüstrisindeki son satın alımlarla birlikte yaşanan konsodilasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin sahip olduğu varlıklar için "varlıkların değerinin her zamankinden daha yüksek olduğu bir zamanda daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını" ifade etti.

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Bunun üzerine yatırımcılardan böyle bir durumda olmanın firmayı satmak için iyi bir fırsat olup olmadığı sorusuna yönelik ise Guillemot, satış konusunun yönetim kurulunca değerlendirmeye alınabileceğini söyledi ancak yine de bağımsız kalabilecek araçlara sahip olduklarının altını çizdi:

"Kararlarımızı her zaman oyuncularımız, çalışanlarımız ve hissedarlarımız olan paydaşlarımızın çıkarını göz önünde bulundurarak aldık. Yani Ubisoft bağımsız kalabilecek durumda. [Bunun için gerekli] kabiliyete, endüstriyel ve finansal ölçeğe ve güçlü IP'lerden (fikri mülk) oluşan geniş bir portföye sahibiz. Bununla birlikte, eğer bizi satın almaya yönelik bir teklif gelirse, elbette yönetim kurulu tüm paydaşların çıkarına olacak şekilde değerlendirmeye alacaktır."

Ubisoft, geçmişte herhangi bir satın alım teklifi aldığına dair resmi bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yıllarda Fransız medya şirketi Vivendi, Ubisoft'u "düşmanca devralma" amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuş ve şirket üzerindeki sahip olduğu hisse payını giderek arttırarak 2015'te yüzde 27,3'e çıkarmıştı. Daha sonra Ubisoft, Çin merkezli dev oyun firması Tencent'ten de yardım alarak Vivendi'nin sahip olduğu Ubisoft hisselerini satmasına neden olmuştu.

Öte yandan, Ubisoft son yıllarda yaşanan şirket içi taciz ve kötü çalışma şartları fiyaskosundan sonra kıdemli personellerini kaybetmeye başladı. Bu bağlamda firmanın satın alım tekliflerini yeniden gündemine alması aslında sürpriz bir gelişme değil.

Ubisoft satın alım tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Ubisoft satın alım tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu - Son Dakika


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