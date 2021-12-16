Ubisoft Store'da 45 TL'lik Rayman Origins ücretsiz oldu - Son Dakika
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Ubisoft Store'da 45 TL'lik Rayman Origins ücretsiz oldu

16.12.2021 08:15

Ubisoft Montpellier tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu Rayman Origins, Ubisoft Store'da ücretsiz oldu.

Rayman'ın ilk lansmanından bu yana 15 yıl geçti. Rayman Origins, orijinal 2D formlarında canlandırılan klasik karakterlerin çoğunun yanı sıra yepyeni bir karakter ve ortam dünyasını geri getiriyor. Glade'nin tarihinden parçalar toplayarak Rayman'ın köklerini keşfedin ve Rayman'ın kökeninin arkasındaki gerçeği ortaya ortaya getirmek için bir araya gelin.

RAYMAN ORIGINS ÖZELLİKLERİ

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  • Dört Oyunculu, Jump-In/Jump-Out, Co-op Oynanış: Solo kampanyada Rayman olarak oynayın veya Globox veya iki Teensies'den biri olarak oynamak için herhangi bir zamanda en fazla üç arkadaşınıza atlayın. Oyuncular, diğerlerinin ilerlemesini etkilemeden herhangi bir zamanda ayrılabilirler.
  • 2D Sanata Benzersiz Yaklaşım: Video oyunlarının en tanınmış sanatçıları ve animatörleri tarafından oluşturulan 100'den fazla karakter ve 12 benzersiz ortama sahip zengin bir dünya. 2D tasarıma yönelik bu yaratıcı yaklaşım, platform hayranlarının kalbini yeniden yakalayacak ve orijinal 2D formunda sektörün en sevilen karakterlerinden birine yeni bir nesil sunacak.
  • Geniş Bir Oyun Alanı: Rayman Origins, her yaş ve oyun stili için tasarlanmış 60'ın üzerinde 2D platform oyunu içerir. Yeni yeteneklerin kilidini aşamalı olarak açın ve yeni yollar ve sırlar keşfetmek için önceki seviyelere dönün.
  • Oyun Çeşitliliği: Rayman Origins özünde bir platform oyunudur, ancak birçok oyun türünün unsurlarına sahiptir. Rayman, Globox ve Teensies, yüzme, dalış ve sansasyonel "HairlyCopter" da dahil olmak üzere macera boyunca ilerledikçe benzersiz yetenekler kazanırlar. Oyun ayrıca aksiyon, macera ve beat-'em-up oyununun birçok unsura sahiptir.
  • Epik Patron Kavgaları: Yüzlerce gözlü dev pembe bir canavar... Ele geçirilmiş, dağlık bir golem... Kötü bir papatya-cum-etçil bitki... Rayman Origins bu ve daha birçok zorlu patron savaşı ile oyuncuları test edecek!
YORUMLAR
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Ubisoft, Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Ubisoft Store'da 45 TL'lik Rayman Origins ücretsiz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ubisoft Store'da 45 TL'lik Rayman Origins ücretsiz oldu - Son Dakika
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