Ubisoft Store'da 45 TL'lik Rayman Origins ücretsiz oldu

Rayman'ın ilk lansmanından bu yana 15 yıl geçti. Rayman Origins, orijinal 2D formlarında canlandırılan klasik karakterlerin çoğunun yanı sıra yepyeni bir karakter ve ortam dünyasını geri getiriyor. Glade'nin tarihinden parçalar toplayarak Rayman'ın köklerini keşfedin ve Rayman'ın kökeninin arkasındaki gerçeği ortaya ortaya getirmek için bir araya gelin.

RAYMAN ORIGINS ÖZELLİKLERİ