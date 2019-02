Ubisoft'tan The Division 2'de Sorun Yaşayanlara 'Dahiyane' Tavsiye: Bi' Kapat Aç Düzelir

Beta versiyon demek, henüz tamamlanmamış, test aşamasındaki versiyon demektir. Haliyle bir oyunun beta versiyonunda sorunlar yaşanması normaldir. Ubisoft'tan yapılan açıklamada ise The Division 2 betası ile ilgili iki önemli ve büyük hata dikkat çekiyor.Oyun istemcisinin uzun oturumlarda çöktüğünün farkında olduklarını belirten Ubisoft, kullanıcılara her iki üç saatte bir uygulamayı tekrar başlatmalarını tavsiye ediyor.İkinci uyarı da oyunda değilken gelen oyun davetleri üzerine oldu. Bir kullanıcıya, o kullanıcı oyunda değilken oyun daveti geldiğinde kullanıcı daveti kabul ederse, oyun açıldığı sırada hata verip çöküyor. Bu sorunu aşmak için de kullanıcıların önce oyuna girip sonra daveti kabul etmeleri tavsiye ediliyor.The Division 2'nin kapalı betası pazar gününe kadar devam edecek. Kapalı beta daha önce kayıt yaptırmış ya da oyunu ön siparişle almış kullanıcılara açık olacak.Geçen hafta gönderilen tanıtım metni nedeniyle özür dileyen Ubisoft, attığı maille epey tepki toplamıştı. ABD Başkanı Trump ile Kongre arasındaki tartışmalardan dolayı hükümetin kapalı olmasına gönderme yapılan metinde "gerçek hükümet kapanmasının neye benzediğini göstereceğini" iddia eden oyun, maaşlarını alamayan pek çok federal devlet çalışanının tepkisini çekmişti.The Division 2; Xbox One , PS4 ve PC için 15 Mart'ta yayınlanacak. Oyun Steam'e gelmeyecek, Epic Games mağazasında kendine yer bulacak.