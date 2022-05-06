Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti - Son Dakika

Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti

Ubisoft\'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti
Son Güncelleme: 06.05.2022 08:49

Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı duyuruda Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in geliştirilmesi hakkında bir güncelleme yayınladı. Oyunun geliştirilme aşamasında farklı bir stüdyoya taşındığı belirtildi.

Ubisoft'un yaptığı açıklamada Prince of Persia: The Sand of Time Remake'in "doğum yeri" olan Ubisoft Montreal tarafından yönetileceği açıklandı.

PRINCE OF PERSIA'NIN YENİ OYUNU EL DEĞİŞTİ

Just Dance ve Steep gibi oyunlara yardımcı olmanın dışında The Sands of Time Remake, Ubisoft Mumbai ve Punde stüdyolarının geliştirilmeye öncülük ettiği ilk büyük oyunu işaret ediyor. Ubisoft, stüdyoları değiştirme sebebi hakkında açıkça bir neden sunmadı.

UBISOFT MONTREAL TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Ubisoft tarafından, "Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in gelişimi artık Ubisoft Montreal tarafından yönetilecek." denildi. Verilen önemli kararın ardından Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai tarafından elde edilen çalışmalara dayanan ekip, hazır olduğunda tüm zamanların klasiğinin remake'i için en iyi deneyimi sunmak üzere oyunun kapsamı üzerinde yeniden bir araya gelecektir."

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Pandemi ile ilgili sorunlar, Ubisoft'un The Sands of Time'ın çıkış tarihini, daha sonra oyunun piyasaya sürülmesini süresiz olarak erteleme kararı verene kadar birkaç geriye itmesine neden oldu. Ubisoft'un oyunla ilgili son güncellemesi ise geçen yılın Ekim ayında geldi. Tekrardan yapılan güncelleme ile ise oyunun geliştirilmesine hala devam edildiği doğrulandı.

Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti

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Son Dakika Gamegar Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyunu el değişti - Son Dakika
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