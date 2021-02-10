Ubisoft, yeni Star Wars oyununda Division 2'de de kullanılan Snowdropp motoronu kullanacağını duyurdu - Son Dakika
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Ubisoft, yeni Star Wars oyununda Division 2'de de kullanılan Snowdropp motoronu kullanacağını duyurdu

10.02.2021 16:18
Ubisoft, yeni Star Wars oyununda Division 2'de de kullanılan Snowdropp motoronu kullanacağını duyurdu

Oyun sektörünün popüler firmalarından biri olan Ubisoft tarafından paylaşılan bilgiye göre, açık dünya tabanlı Star Wars oyununda Division 2'de kullanılan Snowdropp oyun motorunun kullanılacağı açıklandı.

Assassin's Creed, Watch Dogs ve Tom Clancy's gibi popüler oyun markalarını bünyesinde bulunduran Ubisoft, resmi adı henüz belli olmayan Star Wars oyununu Snowdropp oyun motoru üzerinden tasarlanacağını duyurdu.

UBISOFT YENİ STAR WARS OYUNUNU DUYURDU

Ubisoft tarafından düzenlenecek Star Wars oyununun The Mandalorian uyarlaması olabileceği söyletileri ortalıkta dolaşmaya başlasa da, oyun hakkında şu an minimum seviyede bilgi bulunuyor. Ubisoft aynı zamanda daha önce çıkartacağı Avatar oyunu için çalışmalarını sürdürdüğünden, Star Wars oyununun piyasaya sürüleceği tarih belirsizliğini koruyor.

THE DIVISON 2'DE DE KULLANILAN SNOWdropp OYUN MOTORUNUN ÖZELLİKLERİ

Snowdropp sadece grafik geliştirici bir sistem değil, aynı zamanda yapay zeka ve görev algoritmasına kadar modellenebilen üst düzey bir performans sağlayıcı. Özellikleri arasında; detaylı oyun grafikleri, üst düzey gerçeklik, kaplama efektleri ve yüksek oyun içi performansı yer alıyor. Oyun içi öğeleri hızlı bir şekilde oluşturma ve öğeler ile etkileşime girme konusunda diğer oyun motorlarına göre ciddi avantajlar sunuyor.

Mario + Rabbids ve South Park: The Fractured but Whole gibi oyunlarda da kullanılan Snowdropp motoru, geliştiricilere üstün grafik kalitesi sunuyor. Snowdropp motoronun en önemli özelliklerinden biri ise verimlilik.

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SON DAKİKA: Ubisoft, yeni Star Wars oyununda Division 2'de de kullanılan Snowdropp motoronu kullanacağını duyurdu - Son Dakika
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