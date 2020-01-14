UBS : 2020'de Fed'den üç faiz indirimi bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi UBS : 2020'de Fed'den üç faiz indirimi bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi

UBS : 2020'de Fed'den üç faiz indirimi bekliyoruz

6 saat önce

İsviçre merkezli yatırım ve finansal hizmetler danışmanlığı şirketi UBS, Washington ve Pekin'in uyguladığı karşılıklı tarifelerin ABD ekonomisinde zayıf büyümeye yol açabileceği beklentisiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de üç faiz indirimi yapacağını öngördü.

UBS : 2020'de Fed'den üç faiz indirimi bekliyoruz, System.String[]

İsviçre merkezli yatırım ve finansal hizmetler danışmanlığı şirketi UBS, Washington ve Pekin'in uyguladığı karşılıklı tarifelerin ABD ekonomisinde zayıf büyümeye yol açabileceği beklentisiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de üç faiz indirimi yapacağını öngördü.

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Arend Kapteyn, ABD ve Çin arasında ticaret savaşı kapsamında uygulanan gümrük tarifelerinin, 2020'nin ilk yarısında yıllık olarak ABD'nin büyümesini yüzde 0.5 aşağı çekebileceğini vurguladı.

ABD'nin en son Eylül'de Çin ürünlerinin fiyatını arttırmasının ardından Çin de ABD ürünlerine uyguladığı tarifelerin çoğunda fiyatları artırdı.

Kapteyn CNBC'ye yaptığı açıklamada, uygulanan tarifelerin ABD büyümesine zarar verdiğini belirterek, bu gelişmeye bağlı olarak Fed'in üç kez faiz indirmesini beklediğinin altını çizdi, mevcut yavaşlama ve faiz indirimlerine karşın durgunluk öngörmediğini vuruladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
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