UBS : 2020'de Fed'den üç faiz indirimi bekliyoruz

İsviçre merkezli yatırım ve finansal hizmetler danışmanlığı şirketi UBS, Washington ve Pekin'in uyguladığı karşılıklı tarifelerin ABD ekonomisinde zayıf büyümeye yol açabileceği beklentisiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de üç faiz indirimi yapacağını öngördü.

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Arend Kapteyn, ABD ve Çin arasında ticaret savaşı kapsamında uygulanan gümrük tarifelerinin, 2020'nin ilk yarısında yıllık olarak ABD'nin büyümesini yüzde 0.5 aşağı çekebileceğini vurguladı.

ABD'nin en son Eylül 'de Çin ürünlerinin fiyatını arttırmasının ardından Çin de ABD ürünlerine uyguladığı tarifelerin çoğunda fiyatları artırdı.

Kapteyn CNBC'ye yaptığı açıklamada, uygulanan tarifelerin ABD büyümesine zarar verdiğini belirterek, bu gelişmeye bağlı olarak Fed'in üç kez faiz indirmesini beklediğinin altını çizdi, mevcut yavaşlama ve faiz indirimlerine karşın durgunluk öngörmediğini vuruladı.