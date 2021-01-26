UBSAD, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a teşekkür etti

Uçak Bileti Satan Acenteler Derneği (UBSAD), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. UBSAD Başkanı Nebil Çelebi'nin imzasını taşıyan teşekkür mektubunda "Bundan sonraki çalışmaların ve işbirliğin daha da geliştirilmesi anlamında bizlere düşen her katkıyı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

UBSAD'ın teşekkür mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Kuruluş amaç ve ilkeleri tamamen mesleğini icra eden üyelerinin menfaatini geliştirmek, üyelerinin yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmak, üyelerinin bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, birlik ve Bakanlık ile uzlaşmacı ve çözüm üretici ilkelerini benimsemek olan UBSAD, özellikle Kültür ve Turizm bakanlığı ile gelişen yapıcı iletişim sayesinde üyelerimizin sorunlarının bakanlığımız tarafından anlam bütünlüğü dahilinde ele alınmasının üyelerimizde yarattığı memnuniyet geleceğe daha ümitli bakmamızı ve doğru yolda olduğumuzun hazzını bize yaşatıyor.

Bu vesile ile Bakanlığımızın en son 14 Ocak 2020 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Yönetmelik değişikliği 16 Ekim 2020'de zati alinize sunduğumuz talep listemizde yer alan görüş ve önerilerimizin dikkate almasından dolayı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bakanlığınızın bu yapıcı, uzlaşmacı ve iş geliştirmeye yönelik pozitif yaklaşımı ve bu yaklaşımın yapıcı ve kurumsal alt yapısı olan yönetmelik çalışmasından dolayı başta siz Sayın Bakanımız ve Bakanlık nezdinde çalışmalara katkı, emek sunan herkese teşekkürlerimizin kabulünü rica ediyoruz. Bundan sonraki çalışmaların ve işbirliğin bu çerçevede daha da geliştirilmesi anlamında bizlere düşen her katkıyı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Uzlaşma ve iletişim diyaloğunun kesintisiz devam etmesini canı gönülden diler, başta zatı aliniz olmak üzere katkı sunan herkese sonsuz şükranlarımızı arz ederiz."