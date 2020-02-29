Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi - Son Dakika

Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi

6 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda üç adet tarihi toprak testi ele geçirdi.

Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda üç adet tarihi toprak testi ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı olacağına yönelik istihbarat aldı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda Vakıf Mahallesi otoban köprüsü yakınındaki ağaçların arasında iki ayrı poşet içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet toprak testi ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 şahsın nöbetçi savcı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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