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ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ - Son Dakika

ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ

15.12.2021 11:19

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görevli üç akademisyen Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilen 2021 yılına ithafen Mehmet Akif Ersoy'un 3 şiirini besteledi.

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görevli üç akademisyen Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilen 2021 yılına ithafen Mehmet Akif Ersoy'un 3 şiirini besteledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 'İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü Yılında Mehmet Akif Şiirleri Nağmelerle Buluşuyor' projesi gerçekleştdirildi. Proje kapsamında Safahat'ın giriş şiiri olan 'Bana sor' Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seval Köse tarafından semai usulünde bestelendi. Hüzzam makamında Akif'in dönemin acı ve yorgunluğuyla bedbaht bir hale gelmiş toplumun bezmişlik ve uyku haline karşı çıktığı 'Uyan' şiiri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı tarafından Türk Halk Müziği türünde bestelendi. Mehmet Akif'in, ayağa kalkmasını istediği milletine, tüm benliği ve mukaddesatı ile yurdunu savunması için yapılan çağrıyı anlatan 'Cenk Şarkısı' ise Prof. Dr. Alaattin Canbay tarafından bestelendi. 3 ayrı müzikal formu bünyesinde bütünleştirerek, çekilen klipler MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildiğini belirten MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı "Biz de bu çerçevede İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Mehmet Akif'in şiirlerinden üç tanesini besteleyerek anlamlı yıla katkıda bulunmak istedik. Bu nedenle de üç tane beste yapmayı uygun gördük" dedi.

ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ
ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ
ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ
ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜÇ AKADEMİSYEN, MEHMET AKİF'İN ÜÇ ŞİİRİNİ BESTELEDİ - Son Dakika
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