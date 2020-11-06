Üç araç birbirine girdi - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Edinilen bilgiye göre, Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 02 ED 942 plakalı Renault marka otomobile, Ahmet Ağlamaz idaresindeki 02 AAY 262 plakalı Ford marka minibüs çarptı. Minibüse ise Uğur Yoldaş idaresindeki 06 RGP 27 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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